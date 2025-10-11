Histoires de commerces Rendez-vous près de la fontaine Nîmes
Histoires de commerces Rendez-vous près de la fontaine Nîmes samedi 11 octobre 2025.
Histoires de commerces
Rendez-vous près de la fontaine Place du Marché Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Nîmes est riche d’un patrimoine témoignant de son histoire économique et de ses savoir-faire…
.
Rendez-vous près de la fontaine Place du Marché Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
Nîmes has a rich heritage that bears witness to its economic history and know-how…
German :
Nîmes ist reich an einem Erbe, das von seiner wirtschaftlichen Geschichte und seinem Know-how zeugt…
Italiano :
Nîmes ha un ricco patrimonio che testimonia la sua storia economica e il suo know-how…
Espanol :
Nîmes posee un rico patrimonio que atestigua su historia económica y su saber hacer…
L’événement Histoires de commerces Nîmes a été mis à jour le 2025-09-19 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes