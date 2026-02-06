Histoire(s) de compositrices Médiathèque Aragon Le Mans

Histoire(s) de compositrices

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Exposition dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.

Découvrez les destins de nombreuses femmes pour qui la musique, la composition, l’art, étaient parfois tout. Et pour lesquels elles se sont battues, souvent obstinément, parfois avec l’énergie du désespoir ; avec aussi des joies, des réussites, de petites ou de plus grandes victoires. Vous entrerez aussi dans certaines des petites histoires de ces compositrices, au travers de parcours singuliers et souvent étonnants.

Du 3 au 14 mars Médiathèque Aragon

Tout public .

English :

Exhibition as part of Women’s Rights Week.

