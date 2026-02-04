Histoire(s) de Compositrices Médiathèque Aragon Le Mans
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-11 15:30:00
fin : 2026-03-11 16:30:00
2026-03-11
Visite dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.
Explorez l’exposition Histoire(s) de compositrices et partez à la rencontre de parcours inspirants. Profitez d’une visite guidée pour approfondir votre découverte.
Sur inscription au 02 43 47 48 74
15h30 Aragon
À partir de 10 ans .
English :
Visit as part of Women’s Rights Week.
