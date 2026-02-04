Histoire(s) de Compositrices Médiathèque Aragon Le Mans

Histoire(s) de Compositrices

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-11 15:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

2026-03-11

Visite dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.

Explorez l’exposition Histoire(s) de compositrices et partez à la rencontre de parcours inspirants. Profitez d’une visite guidée pour approfondir votre découverte.

Sur inscription au 02 43 47 48 74

15h30 Aragon

À partir de 10 ans .

72000

English :

Visit as part of Women’s Rights Week.

