Histoire(s) de consoles Médiathèque Aragon et Saulnières Le Mans samedi 31 janvier 2026.
Histoire(s) de consoles
Médiathèque Aragon et Saulnières 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-14
2026-01-31
Entre patrimoine numérique et culture populaire, cette exposition retrace l’évolution des jeux vidéo. Objet d’époque, consoles, figurines… vous invitent à explorer les racines du gaming d’hier à aujourd’hui. En partenariat avec Boby Geek.
