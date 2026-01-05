Histoire(s) de consoles Médiathèque Aragon et Saulnières Le Mans

Histoire(s) de consoles

Entre patrimoine numérique et culture populaire, cette exposition retrace l’évolution des jeux vidéo. Objet d’époque, consoles, figurines… vous invitent à explorer les racines du gaming d’hier à aujourd’hui. En partenariat avec Boby Geek.

Du samedi 31 janvier au samedi 14 février Aragon & Saulnières

Ados-adultes .

