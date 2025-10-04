Histoires de Dire Parc de la méditerranée – Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

L’océan recouvre 71 % de la surface du globe et représente 97 % de l’eau présente sur la planète. C’est lui qui nous protège le mieux contre le changement climatique. Le préserver c’est nous préserver. Permettre aux enfants de découvrir son importance, c’est garantir l’avenir. La médiathèque invite en 2025 les lecteurs à se plonger au coeur de ce sujet vital. Transmettre ce message se fait par la culture, qu’elle soit orale ou écrite. Au programme : des ateliers, des contes, un spectacle, des librairies, des auteurs, des artistes qui vont vous lire la mer et vous la raconter. Histoires de Dire, c’est l’événement qui invite les lecteurs petits et grands à découvrir la culture sous l’égide de Neptune.

Parc de la méditerranée – Cagnes-sur-Mer 15 promenade de la plage 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mairie de Cagnes-sur-Mer