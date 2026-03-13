Histoires de fausses nouvelles Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans
Histoires de fausses nouvelles Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans mercredi 1 avril 2026.
Histoires de fausses nouvelles
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 08:30:00
fin : 2026-04-30 21:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Fake news ou infox, les termes ne manquent pas ! Un historique de la fabrique des fausses nouvelles par la Bibliothèque nationale de France et le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information.
Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique. .
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64
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L’événement Histoires de fausses nouvelles Le Mans a été mis à jour le 2026-03-13 par CDT72