Histoires de fausses nouvelles Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Histoires de fausses nouvelles

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 08:30:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Fake news ou infox, les termes ne manquent pas ! Un historique de la fabrique des fausses nouvelles par la Bibliothèque nationale de France et le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information.

Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

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English :

L’événement Histoires de fausses nouvelles Le Mans a été mis à jour le 2026-03-13 par CDT72