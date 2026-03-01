Histoires de femmes du Breil RIG Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 14:00 –

Gratuit : oui gratuit Tout public

À l’occasion d’un moment convivial, des femmes du quartier du Breil prêtent leur voix à d’autres femmes du quartier.Elles liront des récits de vie, intimes et puissants, faits de souvenirs, de luttes, de rires et de silences.Ces histoires parlent de joies simples et immenses, d’amitiés solides, de maternités, de rêves poursuivis ou réinventés. Elles racontent aussi les épreuves : les départs, les ruptures, les obstacles, les combats du quotidien.Chaque lecture est une rencontre. Une manière de faire entendre des parcours parfois discrets mais toujours précieux. Des voix qui se croisent, se répondent, se soutiennent. Cette rencontre est un moment de partage et d’écoute, ouvert à toutes et tous.Un temps pour ralentir, pour s’émouvoir, pour reconnaître la richesse des trajectoires qui composent notre quartier.À travers ces mots, c’est une mémoire collective qui se tisse.Une mémoire vivante, portée par celles qui ont vécu, transmis, résisté et espéré. Venez découvrir ces récits singuliers et universels.Venez écouter, ressentir, échanger. Parce que chaque histoire compte.Et parce qu’ensemble, elles racontent bien plus qu’un quartier : elles racontent la force des femmes qui le font vivre.

RIG Malville Nantes 44000



