Histoires de femmes et de filles moment créatif Rostrenen

Projet Femmes en Centre-Bretagne Traces, empreintes et griffes de l’association Arz amañ

Un moment créatif et convivial pour tisser ensemble les histoires de femmes de notre territoire lié à l’exposition Filles garçons, mêmes chances, mêmes avenir organisé par le Musée de l’école de Bothoa (avril 2026/octobre 2027)

Dans le cadre de ce projet, vos créations seront exposées à l’école de Bothoa à Saint-Nicolas-du-Pélem.

Des ateliers intergénérationnels accompagnés d’une artiste y seront organisés. Nous invitons les enfants, les parents et les grands-parents à participer.

Apportez et partagez des histoires de femmes et de filles souvenirs de famille, anecdotes locales, récits d’antan et personnages oubliés

À partir de ces histoires, nous créerons collages et dessins traces, empreintes et griffes pour réaliser une œuvre collective, comme une pelote de laine symbolique, célébrant les femmes et leur place dans notre société.

Le nom de Saint-Nicolas-du-Pélem fait d’ailleurs écho à cette idée Pélem viendrait du breton pellen, signifiant pelote ou peloton de fil, et évoquant aussi une ancienne unité de longueur.

Apportez histoires, magazines, vieilles photos, marqueurs, colle… et votre bonne humeur! .

