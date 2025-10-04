Histoires de femmes Moi, Elles de WANG Jing Villers-Cotterêts

Histoires de femmes Moi, Elles de WANG Jing Villers-Cotterêts samedi 4 octobre 2025.

Histoires de femmes Moi, Elles de WANG Jing

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 18:40:00

Date(s) :

2025-10-04

Trois relations, trois générations, trois cultures parcourez au fil de cette pièce de théâtre, les histoires de trois femmes aux destins entremêlés.

Moi, elles est une pièce de théâtre qui aborde les relations mère-fille à travers l’histoire de femmes d’origines différentes Chine, Mali, Iran, toutes vivant en France. Trois relations, trois générations et trois cultures. Les histoires de ces femmes et leurs destins s’entrecroisent et se reflètent comme dans un jeu de miroirs, mêlant la violence du passé aux défis de l’exil et de l’émancipation.

Portée par trois comédiennes, dont une danseuse, cette pièce tisse un dialogue entre mots, mouvement et musique jouée en direct, créant un espace où les récits individuels deviennent mémoire collective. La scénographie, sobre et évocatrice, soutenue par une composition musicale immersive, amplifie la force de ce voyage émotionnel et interculturel.

Avec Moi, elles WANG Jing écrit pour la première fois en français et signe un texte inspiré de sa propre vie. Autrice et metteuse en scène, elle a quitté la Chine en 2008. Elle présente sa première pièce à la Cité, une œuvre vibrante où la poésie se mêle à la réalité, racontant l’histoire de celles qui traversent le monde en quête d’elles-mêmes.

Distribution

Texte et mise en scène WANG Jing

Avec BAO Yelu, Tishou Aminata KANE, Alice KUDLAK

Mise en scène et chorégraphie Ata WONG Chun Tat

Création et interprétation musicale: Uriel BARTHÉLÉMI

Scénographie et Lumière Éric SOYER

Une création de la Cie Abricotier d’Argent

Production Hybridités France-Chine avec la complicité de BillKiss*

Coproduction Cité internationale de la langue française, Centre des Monuments Nationaux, Théâtre Dijon-Bourgogne, centre dramatique national de Dijon, Théâtre de la Feuille à Hongkong, Association des jeunes artistes du théâtre de Pékin.

Avec le soutien du Ministère de la Culture Direction Régionale des Affaires Culturelles Île-de-France, de la Ville de Paris Direction des Affaires Culturelles, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse -Direction de la culture, Région académique Ile-de-France, de la Région Ile-de-France aide à la diffusion, du fonds d’insertion de l’école du TNB Rennes, de la Spedidam Aide à la création d’une bande originale, du Théâtre Silvia Monfort, du Festival des langues françaises CDN de Normandie-Rouen, de La Colline Théâtre National, du CENTQUATRE-PARIS, du Théâtre de l’Opprimé, de l’Espace ICARE Issy-les-Moulineaux, du CLAPOTIS, du Festival Sens Interdits, de la Ville de Souppes-sur-Loing en cours. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France a.tutin@aisne-tourisme.com

English :

Three relationships, three generations, three cultures: this play tells the stories of three women whose destinies are intertwined.

German :

Drei Beziehungen, drei Generationen, drei Kulturen: Erleben Sie in diesem Theaterstück die Geschichten von drei Frauen, deren Schicksale miteinander verflochten sind.

Italiano :

Tre relazioni, tre generazioni, tre culture: questo spettacolo racconta le storie di tre donne i cui destini si intrecciano.

Espanol :

Tres relaciones, tres generaciones, tres culturas: esta obra cuenta las historias de tres mujeres cuyos destinos están entrelazados.

L’événement Histoires de femmes Moi, Elles de WANG Jing Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-09-18 par Agence Aisne Tourisme