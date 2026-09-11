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AGENDA · Nîmes

Histoire(s) de ferias RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · RDV à l’Office de Tourisme · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
RDV à l’Office de Tourisme
Adresse
6 Boulevard des Arènes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif

Nîmes

Histoire(s) de ferias

RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La féria nîmoise, née en 1952 pour accompagner les spectacles taurins des Arènes, a su s’émanciper au fil du temps pour devenir un rendez-vous à part entière.
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RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00  accueil@nimes-tourisme.com

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English :

The Nîmes féria, born in 1952 to accompany the bullfighting shows at the Arènes, has grown over the years to become an event in its own right.

L’événement Histoire(s) de ferias Nîmes a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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