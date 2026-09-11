Histoire(s) de ferias RDV à l’Office de Tourisme Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · RDV à l’Office de Tourisme · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Histoire(s) de ferias
RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La féria nîmoise, née en 1952 pour accompagner les spectacles taurins des Arènes, a su s’émanciper au fil du temps pour devenir un rendez-vous à part entière.
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RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
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English :
The Nîmes féria, born in 1952 to accompany the bullfighting shows at the Arènes, has grown over the years to become an event in its own right.
L’événement Histoire(s) de ferias Nîmes a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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