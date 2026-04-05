Histoires de Fêtes – fresque collaborative Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 14:00 –

Gratuit : oui Tout public

Bal pop, kermesse, boum, java, teuf … On a tous des fêtes à raconter, de ces souvenirs se créent des histoires et des fresques se dessinent…Artiste du quartier, Nina Missir mettra en image vos récits partagés lors de plusieurs ateliers :1.Atelier graphisme – mercredi 8 avril – 14hParticipation à la création de l’univers visuel : personnages, formes et couleurs.2.Réalisation de la fresque (semaine 20-26 avril etdu 4-8 mai)Élaboration de la fresque avec Nina Missir et temps d’échange autour de l’oeuvre en cours de création.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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