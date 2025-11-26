Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Histoire(s) de goûter Bibliothèque Marcheprime mercredi 26 novembre 2025.

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Goûter Signe à la bibliothèque à l’heure du goûter.
En famille
Gratuit
Sur inscription 05 57 71 80 21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr   .

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21  bibliotheque@ville-marcheprime.fr

