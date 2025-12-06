Histoires de Graffeuses – Hortense Belhôte Théâtre de la Bastille PARIS

Où sont les femmes dans l’espace public ? Comment sont-elles représentées dans nos rues ? Et qui sont celles qui signent les œuvres sur nos murs ? Dans des sociétés où le féminin est trop souvent associé à l’espace privé et à l’anonymat, les images créées par des femmes artistes de rue cristallisent l’intensité des combats socio-esthétiques de notre époque.

Hortense Belhôte conjugue ses plaisirs et ses talents dans une série de conférences spectaculaires et performées.

Du vendredi 03 avril 2026 au mardi 07 avril 2026 :

samedi

de 18h00 à 18h50

lundi, mardi

de 20h00 à 20h50

payant

De 12 à 26 euros.

Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/conferences-spectaculaires