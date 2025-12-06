Histoires de Graffeuses – Hortense Belhôte Théâtre de la Bastille PARIS
Histoires de Graffeuses – Hortense Belhôte Théâtre de la Bastille PARIS samedi 4 avril 2026.
Où sont les femmes dans l’espace public ? Comment sont-elles représentées dans nos rues ? Et qui sont celles qui signent les œuvres sur nos murs ? Dans des sociétés où le féminin est trop souvent associé à l’espace privé et à l’anonymat, les images créées par des femmes artistes de rue cristallisent l’intensité des combats socio-esthétiques de notre époque.
Hortense Belhôte conjugue ses plaisirs et ses talents dans une série de conférences spectaculaires et performées.
Du vendredi 03 avril 2026 au mardi 07 avril 2026 :
samedi
de 18h00 à 18h50
lundi, mardi
de 20h00 à 20h50
payant
De 12 à 26 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-07T23:50:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T18:00:00+02:00_2026-04-04T18:50:00+02:00;2026-04-06T20:00:00+02:00_2026-04-06T20:50:00+02:00;2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T20:50:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/conferences-spectaculaires