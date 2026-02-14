Histoires de la bonne vallée, LE CLUB, Barbezieux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T22:32:00+01:00
Fin : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T22:32:00+01:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=HCLUY »}]
Doc de février – En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Antonio, fils d’ouvriers catalans, y cultive des fleurs depuis près de… Le Club Histoires de la bonne vallée