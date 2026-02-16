Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur

Jeudi 5 mars 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Rencontre avec le réalisateur José Luis Guerín.

Synopsis

En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Antonio, fils d’ouvriers catalans, y cultive des fleurs depuis près de 90 ans. Il est rejoint par Makome, Norma, Tatiana, venus de tous horizons… Au rythme de la musique, des baignades interdites et des amours naissants, une forme poétique de résistance émerge face aux conflits urbains, sociaux et identitaires du monde.



De José Luis Guerín

English :

An interview with director José Luis Guerín.

