Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles jeudi 5 mars 2026.
Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur
Jeudi 5 mars 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05 23:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Rencontre avec le réalisateur José Luis Guerín.
Synopsis
En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Antonio, fils d’ouvriers catalans, y cultive des fleurs depuis près de 90 ans. Il est rejoint par Makome, Norma, Tatiana, venus de tous horizons… Au rythme de la musique, des baignades interdites et des amours naissants, une forme poétique de résistance émerge face aux conflits urbains, sociaux et identitaires du monde.
De José Luis Guerín
Documentaire .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An interview with director José Luis Guerín.
L’événement Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme d’Arles