Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Histoires de la cabane C’est bientôt Noël Chartres

Histoires de la cabane C'est bientôt Noël

Histoires de la cabane C’est bientôt Noël Chartres samedi 29 novembre 2025.

Histoires de la cabane C’est bientôt Noël

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 11:15:00

Date(s) :
2025-11-29

Livres de Noël racontés aux enfants par une bibliothécaire.
À partir de 4 ans sur inscription. L’adulte accompagnateur doit s’inscrire aussi.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Christmas books told to children by a librarian.

German :

Weihnachtsbücher, die den Kindern von einer Bibliothekarin erzählt werden.

Italiano :

Libri di Natale raccontati ai bambini da un bibliotecario.

Espanol :

Libros de Navidad contados a los niños por un bibliotecario.

L’événement Histoires de la cabane C’est bientôt Noël Chartres a été mis à jour le 2025-11-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES