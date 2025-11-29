Histoires de la cabane C’est bientôt Noël Chartres
Gratuit
Début : Samedi 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 11:15:00
2025-11-29
Livres de Noël racontés aux enfants par une bibliothécaire.
À partir de 4 ans sur inscription. L’adulte accompagnateur doit s’inscrire aussi. .
English :
Christmas books told to children by a librarian.
German :
Weihnachtsbücher, die den Kindern von einer Bibliothekarin erzählt werden.
Italiano :
Libri di Natale raccontati ai bambini da un bibliotecario.
Espanol :
Libros de Navidad contados a los niños por un bibliotecario.
