Histoires de la cabane C’est bientôt Noël

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 11:15:00

Date(s) :

2025-11-29

Livres de Noël racontés aux enfants par une bibliothécaire.

À partir de 4 ans sur inscription. L’adulte accompagnateur doit s’inscrire aussi. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Christmas books told to children by a librarian.

German :

Weihnachtsbücher, die den Kindern von einer Bibliothekarin erzählt werden.

Italiano :

Libri di Natale raccontati ai bambini da un bibliotecario.

Espanol :

Libros de Navidad contados a los niños por un bibliotecario.

L’événement Histoires de la cabane C’est bientôt Noël Chartres a été mis à jour le 2025-11-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES