Histoires de la cabane

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Au clair de la lune. Quand la lune brille, les histoires s’animent… Venez les écouter à la Méd’IAthèque avec Stéphanie !

De 3 à 6 ans. Durée 30 min. Inscription (enfants et accompagnants) sur mediatheque.chartres.fr .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the moonlight. When the moon shines, the stories come to life… Come and listen to them at the Méd?IAthèque with Stéphanie!

L’événement Histoires de la cabane Chartres a été mis à jour le 2026-01-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES