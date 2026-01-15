Histoires de la cabane Chartres
Histoires de la cabane Chartres samedi 7 février 2026.
Histoires de la cabane
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 11:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Au clair de la lune. Quand la lune brille, les histoires s’animent… Venez les écouter à la Méd’IAthèque avec Stéphanie !
De 3 à 6 ans. Durée 30 min. Inscription (enfants et accompagnants) sur mediatheque.chartres.fr .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the moonlight. When the moon shines, the stories come to life… Come and listen to them at the Méd?IAthèque with Stéphanie!
L’événement Histoires de la cabane Chartres a été mis à jour le 2026-01-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES