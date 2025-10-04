Histoires de ma grand-mère sans cape et sans slip rouge Brehal salle marcel launay Bréhal

Histoires de ma grand-mère sans cape et sans slip rouge Samedi 4 octobre, 16h00 Brehal salle marcel launay Manche

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche :

Monia Lyorit : Conte et douce folie !

Monia Lyorit raconte avec sa générosité des histoires pas « toujours traditionnelles » et largement revisitées. Elle ouvre au spectateur son univers décalé, plein d’humour et de joie où tout peut arriver.

A chaque virgule, derrière chaque souffle, Monia Lyorit déploie tout un monde « cartoon » qui laisse une belle part à l’émotion des mots et à la profondeur de ses histoires.

Histoires de ma grand-mère sans cape et sans slip rouge

Née d’un haricot, elle avait une voix de stentor dans un tout petit corps. Elle était capable de sortir du ventre d’un dragon et de l’avaler, de vaincre l’ogre Bonbon, de faire fuir des voleurs. Un vrai phénomène, une super héroïne qui ne portait pas de cape ni de culotte par-dessus un collant flashy. Juste un jean et des baskets. Elle avait l’air d’une grand-mère, en fait. Aujourd’hui, elle fait des crêpes aux nuages et des beignets d’étoiles mais elle restera toujours ma super grand-mère ! Voici les histoires de ses aventures en forme de contes merveilleux !

Durée : 60 min

Âge : 6 ans +

Brehal salle marcel launay 2, rue Briselance 50290 Bréhal

