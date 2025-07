Histoires de Mini-Mômes, lectures d’albums théâtralisées Figeac

Histoires de Mini-Mômes, lectures d’albums théâtralisées Figeac mercredi 24 septembre 2025.

Astrolabe Figeac Lot

Gratuit

Début : 2025-09-24 09:30:00

2025-09-24

Histoires de mini-mômes, de grandes histoires pour les petites oreilles…

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription.

Astrolabe Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77

English :

Stories for little kids, big stories for little ears?

For children aged 0 to 3, with registration.

German :

Geschichten von Mini-Momes, große Geschichten für kleine Ohren?

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren, nach Anmeldung.

Italiano :

Storie per piccoli, grandi storie per piccole orecchie?

Per bambini da 0 a 3 anni, con iscrizione.

Espanol :

Cuentos para pequeños, grandes historias para oídos pequeños?

Para niños de 0 a 3 años, previa inscripción.

