Histoires de Noël en alsacien avec Hafele et Storichele de Manon Zinck-Dambach Val-de-Moder

Histoires de Noël en alsacien avec Hafele et Storichele de Manon Zinck-Dambach
24 rue du Docteur Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Histoire de Noël, Kamishibai, conte participatif en alsacien avec Manon Zinck-Dambach pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte.
Date Dimanche 7 décembre 2025 à 14h et à 16h
Durée 45 min. Tarif GRATUIT .
24 rue du Docteur Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr
