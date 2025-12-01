Histoires de Noël en lectures… Bonnétable

Médiathèque Bonnétable Sarthe

Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-23 11:00:00

2025-12-23

Avec les Histoires de Noël… en lectures , plongez dans l’univers du Père Noël en écoutant des histoires lues par vos bibliothécaires, à Bonnétable.
Gratuit, sur réservation mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr   .

Médiathèque Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire   mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr

