Histoires de Noël et d’Hiver Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Histoires de Noël et d’Hiver

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Des lectures proposées par l’association Clef des Familles à la médiathèque Armel de Wismes.

Laissez vous transporter par la magie du conte, où fées, héros et créatures merveilleuses prennent vie.

C’est une véritable invitation à l’évasion et à l’imagination, parfaite pour partager un moment de douceur en famille. Laissez-vous bercer par la voix des Passeurs et ouvrez la porte de l’imaginaire grâce à ces récits féeriques. .

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

English :

Readings offered by the Clef des Familles association at the Armel de Wismes media library.

German :

Lesungen, die von der Vereinigung Clef des Familles in der Mediathek Armel de Wismes angeboten werden.

Italiano :

Letture organizzate dall’associazione Clef des Familles presso la biblioteca multimediale Armel de Wismes.

Espanol :

Lecturas organizadas por la asociación Clef des Familles en la biblioteca multimedia Armel de Wismes.

