Histoires de Noël Saint-Affrique

Histoires de Noël

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-12-13

fin : 2025-12-17

2025-12-13 2025-12-17

Place à l’imaginaire ! La MISA propose un temps de contes pour les enfants. Fables, légendes et histoires de Noël se mêlent pour un moment de rêverie au cœur de l’hiver.

De nouvelles histoires enchantées pour faire voyager les enfants dans la féerie de Noël. Rires, surprises et émerveillement seront au rendez-vous. .

Let your imagination run wild! MISA offers a storytelling time for children. Fables, legends and Christmas stories mingle for a moment of reverie in the heart of winter.

