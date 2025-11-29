Histoires de Noël Saint-Affrique
Histoires de Noël
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Le centre social vous accueille entre 14h à 17h pour un après-midi festif chocolats chauds, histoires de Noël et dessins, en partenariat avec Lire et Faire Lire.
Un moment convivial à partager en famille, gratuit et sans inscription.
Venez profiter de la magie de Noël ! .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
