Histoires de Noël

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit sans inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Le centre social vous accueille entre 14h à 17h pour un après-midi festif chocolats chauds, histoires de Noël et dessins, en partenariat avec Lire et Faire Lire.

Un moment convivial à partager en famille, gratuit et sans inscription.

Venez profiter de la magie de Noël ! .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

L’événement Histoires de Noël Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)