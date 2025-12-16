Histoires de Noël Bibliothèque Municipale Vicq-sur-Gartempe
Histoires de Noël
Bibliothèque Municipale 22 Grand Rue Vicq-sur-Gartempe Vienne
Enfilez écharpe, gants et bonnet et venez partager vos histoires de Noël à la bibliothèque de Vicq-sur-Gartempe le vendredi 19 décembre à 18h et vous régaler de befanini , ces délicieux biscuits italiens typiques de la tradition toscane, préparés pour la fête de l’Épiphanie. .
