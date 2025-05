Histoires de paysages – Saumur, 27 mai 2025 07:00, Saumur.

Deux peintres à l’univers très différents et complémentaires vous invitent à découvrir des mondes poétiques où règne l’harmonie.

Nathalie Travaillard compose ses “Paysages lointains” aux lignes joyeuses et calmes. La géométrie des formes danse avec les motifs minutieux, la chaleur des couleurs et des perspectives audacieuses. Ses tableaux sont reposants et originaux.

Adeline M invente ses “Paysages nocturnes et mondes improbables”, des tableaux naïfs où se mêlent poésie et contes, humour et merveilleux. Elle utilise le clair-obscur pour laisser l’imagination des spectateurs s’évader. »

PRECISIONS HORAIRES

Du mardi 27 mai au dimanche 1er juin 2025

Ouverture le mardi de 13h à 18h30. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h30.

Fermé le lundi. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 33 14 65

English :

Two painters from very different yet complementary worlds invite you to discover poetic worlds where harmony reigns.

German :

Zwei Maler mit sehr unterschiedlichen und sich ergänzenden Welten laden Sie ein, poetische Welten zu entdecken, in denen Harmonie herrscht.

Italiano :

Due pittori provenienti da mondi molto diversi ma complementari vi invitano a scoprire mondi poetici dove regna l’armonia.

Espanol :

Dos pintores de mundos muy diferentes pero complementarios le invitan a descubrir mundos poéticos donde reina la armonía.

