Histoires de Peluches Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-10 16:00:00

fin : 2025-09-10 16:30:00

2025-09-10

Tout public

Venez écouter des histoires pour célébrer vos peluches et doudous !

Dès 3 ans. .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

