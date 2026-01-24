Histoires de Plumailles de la Cie Ma Fabrique à Mots

Saubrigues Landes

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Histoires participatives

Des poules en veux-tu en voilà, ça caquette, ça piaille, quel tintamarre !!! Chut ! Silence la volaille ! Place aux histoires de plumailles… COCORICO, un spectacle qui réveille le matin !!!

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 22 41 19

English : Histoires de Plumailles de la Cie Ma Fabrique à Mots

Participatory stories

Chickens, chickens, chickens, chickens, chickens, chickens! Hush! Silence the fowl! Let’s hear the feathers… COCORICO, a show that wakes you up in the morning!

