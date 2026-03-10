Histoires de poches – spectacle improvisé pour jeune public Les Impertinant·es Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 16:00 – 16:40

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Dans ce spectacle complétement improvisé à partir d’objets amenés par les spectateurices vous découvrirez Bulle et Bille, deux personnages à l’imagination débordantes.Elles embarquent le public dans leurs aventures rocambolesques avec espièglerie !C’est une invitation à s’amuser ensemble, de concert avec les artistes. Un voyage dans l’univers loufoques et foutraques des deux acolytes. Un simple cahier peut devenir un tapis volant, un bracelet se change en créature des abysses, dans ce spectacle un rien se transforme pour le plaisir de toustesSite de la compagnie

Les Impertinant·es Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Les Impertinant·es et trouvez le meilleur itinéraire

