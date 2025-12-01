Histoires de saisons, chansons et improvisations La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Histoires de saisons, chansons et improvisations La Cabane Villeneuve-sur-Lot mardi 16 décembre 2025.
Histoires de saisons, chansons et improvisations
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Etienne Roux de la Compagnie Bruits sonnants, venu l’hiver dernier avec un caddy et son singe en peluche, propose une nouvelle aventure à la découverte du monde du bruit. Un moment joyeux et parfois loufoque !
De 0 à 5 ans.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Histoires de saisons, chansons et improvisations
Etienne Roux from the Bruits sonnants company, who came along last winter with a caddy and his stuffed monkey, offers a new adventure into the world of noise. A joyful and sometimes zany experience!
Ages 0 to 5.
