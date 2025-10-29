Histoires de sorcières Place de l’église Morlanne

Histoires de sorcières Place de l’église Morlanne mercredi 29 octobre 2025.

Place de l’église Bibliothèque Morlanne Pyrénées-Atlantiques

On enfourche nos balais ! et Zou ! Direction le haut de la tour de la Maison Belluix, pour des histoires de SORCIERES !!! Dès 3 ans. Sur inscription. .

Place de l’église Bibliothèque Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 90 87 bibmorlanne@orange.fr

