Histoires de sorcières Place de l’église Morlanne

Place de l’église Bibliothèque Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
On enfourche nos balais ! et Zou ! Direction le haut de la tour de la Maison Belluix, pour des histoires de SORCIERES !!! Dès 3 ans. Sur inscription. .
Place de l’église Bibliothèque Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 90 87 bibmorlanne@orange.fr
