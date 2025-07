Histoires de street-art et graffitis – Circuit centre ville – Visite guidée Nantes

Histoires de street-art et graffitis – Circuit centre ville – Visite guidée Nantes jeudi 24 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-24 14:00 – 16:00

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Tarifs pour les 1er dimanches du mois (visite avec un graffeur) : 14 € (tarif plein) / 9 € (réduit) / 3,50 € (moins de 12 ans) Réservations :- levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Objet de culture urbaine, moyen d’expression, art éphémère. Un autre regard sur le graff. Voilà pourquoi la Ville de Nantes a laissé des espaces de liberté et de créativité aux graffeurs. Ainsi, sur une dizaine de murs, ils donnent vie à des formes nouvelles et font de ces lieux oubliés des espaces de création. Un parcours ponctué de lieux emblématiques à l’origine des premiers murs d’exposition autour du street art : c’est le B.A BA du street art nantais. Avec Sarah Guilbaud, passionnée de Street-art depuis 1999, date de l’arrivée de « Monsieur Chat », auteure des 2 ouvrages de référence sur le Street-art à Nantes. > Les dimanches 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août et 7 septembre 2025 : dates exclusives avec un graffeur. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite, parcours de 4 à 5 km avec escaliers. Visite conseillée aux enfants à partir de 8 ans.

Centre-ville Nantes 44000