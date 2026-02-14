Histoires de street art et graffitis – Circuit des Grues – Visite guidée, Nantes Centre et Quartiers, Nantes

Histoires de street art et graffitis – Circuit des Grues – Visite guidée 21 février et 7 mars Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Un autre regard sur le graff en bord de Loire.

Objet de culture urbaine, moyen d’expression, art éphémère.

De Commerce aux quais de l’Île de Nantes, l’expression artistique se libère sur des murs historiques, laissés comme traces du passé industriel de la ville. Les grues servent de guide.

Voilà pourquoi la Ville de Nantes a souhaité laisser des espaces de liberté aux graffeurs, où ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. Ainsi, sur une dizaine de murs, ils donnent vie à des formes nouvelles et font de ces lieux oubliés des espaces de création.

Avec Sarah Guilbaud, passionnée de Street-art depuis 1999, date de l’arrivée de « Monsieur Chat », auteure de 3 ouvrages de référence sur le Street-art à Nantes.

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite avec accompagnement, parcours de 4 à 5 km avec escaliers.

Visite conseillée aux enfants à partir de 8 ans.

Nantes Centre et Quartiers Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/ »}]

Parc des chantiers – Nantes © Martin Argyroglo – Le Voyage à Nantes