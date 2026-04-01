Histoires de train la Gare de Brest Place du 19ème régiment d’infanterie Brest

Brest

Histoires de train la Gare de Brest

Place du 19ème régiment d’infanterie Belvédère de la gare Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-17 2026-06-21

Avec son bâtiment évoquant l’idée de la locomotive, la gare de Brest se veut témoin de la fascination de l’époque pour la machine et la force du progrès. Cette visite remonte le fil de l’arrivée du chemin de fer à Brest en 1865 et l’établissement de la première gare brestoise. Elle aborde l’évolution de ce moyen de transport à travers la visite de la gare actuelle, un édifice inscrit au monument historiques depuis 2018.

Informations pratiques

Rendez-vous au belvédère situé à droite de la gare.

Durée 1h.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants minimum (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .

Place du 19ème régiment d’infanterie Belvédère de la gare Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : Histoires de train la Gare de Brest

L’événement Histoires de train la Gare de Brest Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue