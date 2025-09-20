Histoires d’eau Salle du triangle Hébécrevon

Histoires d’eau Samedi 20 septembre, 20h30 Salle du triangle Manche

Durée 45 min, gratuité, possibilité de soutenir la compagnie de théâtre.

Histoires d’eau est une création artistique de territoire qui mêle théâtre, vidéo et musique. Chaque habitant.e évoque – tour à tour – de manière sensible et poétique sa relation qu’il et qu’elle entretient avec un paysage des alentours. A travers cette création, chaque habitant fait découvrir de son point de vue le paysage autrement. Ces récits personnels révèlent les liens qui nous unissent avec le patrimoine naturel et mettent en lumière l’importance de préserver nos écosystèmes.

Cette création est menée par le collectif SMOG – Benjamin Audouard, Mathilde Gilot et Adrien Melchior – dans le cadre de l’appel à projet « Territoires Ruraux Territoires de Culture » mis en place par la DRAC Normandie. Soutenu par la Région Normandie, le département de la Manche, et Saint-Lô Agglo. En partenariat avec Le Bouillonnant Valthère, la municipalité de Thèreval.

Salle du triangle Hébécrevon, 50180 Thèreval Hébécrevon 50180 Manche Normandie 0699126274 https://www.helloasso.com/associations/smog/evenements/histoires-d-eau [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/smog/evenements/histoires-d-eau »}] Présence d'un parking à proximité de la salle du Triangle.

Réservation obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/smog/evenements/histoires-d-eau

Association L’Hydroscope