HISTOIRES D’EAU SPECTACLE KUMULUNIMBU Soumont

Soumont

HISTOIRES D’EAU SPECTACLE KUMULUNIMBU

Mare du Pradal Soumont Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle KUMULUNIMBU organisé dans le cadre d’une journée artistique, sensible et scientifique autour de la mare de Soumont pour explorer ensemble les problématiques liées à l’eau à l’environnement et imaginer des futurs désirables. Alors que le CPIE des Causses Méridionaux nous aide à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, les artistes invités nous font voyager et nous inspirent.

Une journée artistique, sensible et scientifique autour de la mare de Soumont pour explorer ensemble les problématiques liées à l’eau à l’environnement et imaginer des futurs désirables. Alors que le CPIE des Causses Méridionaux nous aide à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, les artistes invités nous font voyager et nous donnent d’autres inspirations pour penser notre rapport au vivant et à l’eau.

Au programme

>De 17h à 21h Buvette et petite restauration sur site et à la Cabane de Soumont, Jeux avec la Cie des jeux

>16h & 18h KUMULUNIMBU de la Cie Ortiga

>17h & 19h Ateliers et animations autour de l’écosystème de la mare* en famille

>19h30 Lecture de paysage et agropastoralisme*

>18h-21h Porteur de Paroles autour du patrimoine hydraulique et des mémoires liées à l’eau*

>21h DILO de la Cie Yongwe

*Avec le CPIE des Causses Méridionaux .

Mare du Pradal Soumont 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60 billetterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr

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English :

KUMULUNIMBU show organized as part of an artistic, sensitive and scientific day around the Soumont pond to explore together the issues linked to water and the environment, and to imagine desirable futures. While the CPIE des Causses Méridionaux helps us to open our eyes to what surrounds us, the guest artists take us on a journey and inspire us.

L’événement HISTOIRES D’EAU SPECTACLE KUMULUNIMBU Soumont a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC