Histoire(s) décoloniale(s) Parcours

Lycée Benjamin Franklin Auray

samedi 11 avril 2026 19:00

2026-04-11

Danse

Dès 12 ans de 30 à 40 min par épisode

Spectacle proposé par les CLAP (Cogiteurs locaux amateurs de programmation)

Comment l’Histoire est-elle transmise ? Comment les corps, par la danse, parviennent à raconter des histoires qui font l’Histoire ?

Avec cette série chorégraphique, Betty Tchomanga poursuit un travail autour des récits et des histoires qui relient l’Occident et l’Afrique. Chaque épisode aborde l’histoire coloniale et son héritage par le prisme d’une histoire singulière, d’un corps, d’un vécu. Se demander d’où l’on regarde, de quelle place on raconte, depuis quel point de vue. De la France au Bénin, en passant par l’Algérie pour finir en Éthiopie, ce voyage dans le temps et l’espace se fait par les récits, les corps, les voix et les histoires singulières d’Emma, Folly et Dalila.

EMMA

Histoire(s) Décoloniale(s) #Emma se concentre sur le début de la modernité et la période de la traite transatlantique (1492-1849). La matière chorégraphique développée dans ce solo s’articule autour d’un travail sur le grotesque proche de la pantomime faisant apparaître une figure de maître fou. Grâce au travail rythmique et à l’expressivité du corps et du visage, ce solo tend un miroir déformant sur le récit d’un passé colonial et esclavagiste et interroge les rapports de force qui en découlent. C’est dans une énergie survoltée que les spectateur·ices sont invité·es à retraverser cette histoire en passant du rire aux larmes…

FOLLY

Histoire(s) Décoloniale(s) #Folly s’appuie sur la tradition orale des récits contés sous forme de paraboles. L’écriture chorégraphique de ce portrait s’appuie sur des rythmes et danses traditionnels provenant du Bénin, du Togo et du Ghana. Avec pour seul instrument sa voix et les frappes de ses pieds, Folly fait resurgir les danses qui l’habitent.

DALILA

De l’enfant à la grand-mère, de la chanteuse de raï Cheikha Rimitti à la Vénus hottentote jusqu’aux femmes révolutionnaires iraniennes, ce solo convoque par le corps et la voix des figures de femmes hors cadre . Le corps et le visage se voilent et se dévoilent laissant ainsi surgir un défilé de masques. Dans une sorte de théâtre de marionnettes constitué seulement d’une table, d’une chaise, d’une lampe et d’un vidéo-projecteur Histoire(s) Décoloniale(s) #Dalila oscille entre l’interrogatoire, la confession intime et le récit de vie.

Lycée Benjamin Franklin 1 Rue de la Forêt Auray 56400

