Histoire(s) d’en découdre : Balades immobiles, par Elodie Mora Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Histoire(s) d’en découdre : Balades immobiles, par Elodie Mora

Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans un décor de bric et de broc, au fond du grenier de l’imaginaire, derrière un livre, vit Don chicote… Un vieux bonhomme qui rêve des aventures fantastiques avec les objets qui l’entourent. Il voit un arbre plutôt qu’un vieux parapluie ! Parce que pour lui, l’impossible est possible, pourvu qu’on y croie : Il vit les contes traditionnels et merveilleux avec des chaussures ou une cuillère… Laissez-vous emporter dans son monde imaginaire fabuleux !

Spectacle organisé dans le cadre du Festival Histoire(s) d’en découdre.

Durée 50 min / A partir de 5 ans. .

Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20 mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr

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English : Histoire(s) d’en découdre : Balades immobiles, par Elodie Mora

L’événement Histoire(s) d’en découdre : Balades immobiles, par Elodie Mora Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts