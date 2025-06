Histoires d’en parler Totems Pacé 18 octobre 2025

Histoires d’en parler Totems Pacé Samedi 18 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire 2025 par une libraire de chez Le Failler.

Présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire 2025 par une libraire de chez Le Failler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T12:30:00.000+02:00

1

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10