Histoires d’en parler Totems Pacé Samedi 14 février 2026, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Café littéraire : venez parler de vos coups de cœur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !

Samedi 14 février à 10h30.

Début : 2026-02-14T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T12:30:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



