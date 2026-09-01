Histoires d’en parler Totems Pacé
samedi 19 décembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Histoires d’en parler Totems Pacé Samedi 19 décembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Café littéraire : venez parler de vos coups de cœur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !
Café littéraire : venez parler de vos coups de cœur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !
Samedi 19 décembre à 10h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-19T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-19T12:30:00.000+01:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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