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Histoires d’en parler Totems Pacé

samedi 19 décembre 2026 · Totems · Pacé

Histoires d’en parler Totems Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Histoires d’en parler Totems Pacé Samedi 19 décembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Café littéraire : venez parler de vos coups de cœur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !

Café littéraire : venez parler de vos coups de cœur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !
Samedi 19 décembre à 10h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-19T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-19T12:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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