Histoires d’étoiles Die

Histoires d’étoiles Die vendredi 10 octobre 2025.

Histoires d’étoiles

Village romain, en haut des remparts Die Drôme

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 20:45:00

Date(s) :

2025-10-10

Quelle est l’histoire de la Grande Ourse ? Comment la Voie Lactée est-elle apparue ? Comment la Lune s’est installée dans la Grande Nuit ? Découvrez les récits poétiques cachés dans le ciel étoilé. Par la conteuse Léone Leconte

Village romain, en haut des remparts Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@mairie-die.fr

English :

What is the history of the Big Dipper? How did the Milky Way come into being? How did the Moon settle into the Big Night? Discover the poetic tales hidden in the starry sky. By storyteller Léone Leconte

German :

Was ist die Geschichte des Großen Bären? Wie ist die Milchstraße entstanden? Wie hat sich der Mond in der Großen Nacht niedergelassen? Entdecken Sie die poetischen Geschichten, die im Sternenhimmel verborgen sind. Von der Erzählerin Léone Leconte

Italiano :

Qual è la storia dell’Orsa Maggiore? Come è nata la Via Lattea? Come si è insediata la Luna nella Grande Notte? Scoprite i racconti poetici nascosti nel cielo stellato. A cura della narratrice Léone Leconte

Espanol :

¿Cuál es la historia de la Osa Mayor? ¿Cómo nació la Vía Láctea? ¿Cómo se instaló la Luna en la Gran Noche? Descubra las poéticas historias que esconde el cielo estrellado. Por la narradora Léone Leconte

