Histoires d’Halloween Comme les Grands Brest

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2025-10-31 11:00:00
fin : 2025-10-31 11:45:00
2025-10-31
Installez vous confortablement, Anne va vous lire des histoires qui font (un peu) peur !
Informations pratiques
Conseillé à partir de 4 ans.
Durée 30 à 45 minutes.
Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpvY1bhTsWZxV8UtIRMz1nq1ofZaHwwbz4y3F-5v0-45OcjQ/viewform .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
