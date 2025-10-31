Histoires d’Halloween Comme les Grands Brest

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Début : 2025-10-31 11:00:00

fin : 2025-10-31 11:45:00

2025-10-31

Installez vous confortablement, Anne va vous lire des histoires qui font (un peu) peur !

Informations pratiques

Conseillé à partir de 4 ans.

Durée 30 à 45 minutes.

Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpvY1bhTsWZxV8UtIRMz1nq1ofZaHwwbz4y3F-5v0-45OcjQ/viewform .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

