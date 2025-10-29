Histoires d’Halloween Médiathèque Donzy

Histoires d’Halloween Médiathèque Donzy mercredi 29 octobre 2025.

Histoires d’Halloween

Médiathèque 11 Rue d’Osmond Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Mercredi 29 octobre Histoires d’Halloween

– à 10h30 Murmures de contes à partir de 3 ans

– à 15h Spectacle Les Sorcières de DONZY SE RACONTENT… à partir de 6 ans

Les sorcières s’invitent à la Médiathèque de DONZY, avec la ferme intention de faire frissonner les enfants. Confessions et anecdotes de sorcières garanties !!! .

Médiathèque 11 Rue d’Osmond Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51 mediatheques@coeurdeloire.fr

English : Histoires d’Halloween

German : Histoires d’Halloween

Italiano :

Espanol :

L’événement Histoires d’Halloween Donzy a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire