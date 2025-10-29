Histoires d’Halloween Médiathèque Donzy
Histoires d’Halloween Médiathèque Donzy mercredi 29 octobre 2025.
Histoires d’Halloween
Médiathèque 11 Rue d’Osmond Donzy Nièvre
Début : 2025-10-29
Mercredi 29 octobre Histoires d’Halloween
– à 10h30 Murmures de contes à partir de 3 ans
– à 15h Spectacle Les Sorcières de DONZY SE RACONTENT… à partir de 6 ans
Les sorcières s’invitent à la Médiathèque de DONZY, avec la ferme intention de faire frissonner les enfants. Confessions et anecdotes de sorcières garanties !!! .
Médiathèque 11 Rue d’Osmond Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51 mediatheques@coeurdeloire.fr
