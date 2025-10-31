Histoires d’Halloween Terville

7 rue du marché Terville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 11:30:00

2025-10-31

Au programme contes d’halloween, histoires de sorcières, de fantômes et de monstres gentils….

On attend nos jeunes lecteurs avec leur déguisement.

De 3 à 6 ans Sur inscriptionEnfants

7 rue du marché Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 86 09 84 mediatheque@terville.fr

English :

On the program: Halloween tales, stories of witches, ghosts and friendly monsters….

Young readers are expected to bring their costumes.

Ages 3 to 6 Registration required

German :

Auf dem Programm stehen Halloween-Märchen, Geschichten von Hexen, Geistern und freundlichen Monstern…..

Wir erwarten unsere jungen Leser mit ihren Verkleidungen.

Von 3 bis 6 Jahren Mit Anmeldung

Italiano :

In programma: racconti di Halloween, storie di streghe, fantasmi e simpatici mostri….

Non vediamo l’ora di vedere i nostri piccoli lettori in costume.

Dai 3 ai 6 anni Iscrizione obbligatoria

Espanol :

En el programa: cuentos de Halloween, historias de brujas, fantasmas y simpáticos monstruos….

Esperamos ver a nuestros jóvenes lectores con sus disfraces.

De 3 a 6 años Inscripción obligatoria

