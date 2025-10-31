Histoires d’Halloween Terville
Histoires d’Halloween Terville vendredi 31 octobre 2025.
Histoires d’Halloween
7 rue du marché Terville Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 10:30:00
fin : 2025-10-31 11:30:00
2025-10-31
Au programme contes d’halloween, histoires de sorcières, de fantômes et de monstres gentils….
On attend nos jeunes lecteurs avec leur déguisement.
De 3 à 6 ans Sur inscriptionEnfants
7 rue du marché Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 86 09 84 mediatheque@terville.fr
English :
On the program: Halloween tales, stories of witches, ghosts and friendly monsters….
Young readers are expected to bring their costumes.
Ages 3 to 6 Registration required
German :
Auf dem Programm stehen Halloween-Märchen, Geschichten von Hexen, Geistern und freundlichen Monstern…..
Wir erwarten unsere jungen Leser mit ihren Verkleidungen.
Von 3 bis 6 Jahren Mit Anmeldung
Italiano :
In programma: racconti di Halloween, storie di streghe, fantasmi e simpatici mostri….
Non vediamo l’ora di vedere i nostri piccoli lettori in costume.
Dai 3 ai 6 anni Iscrizione obbligatoria
Espanol :
En el programa: cuentos de Halloween, historias de brujas, fantasmas y simpáticos monstruos….
Esperamos ver a nuestros jóvenes lectores con sus disfraces.
De 3 a 6 años Inscripción obligatoria
L’événement Histoires d’Halloween Terville a été mis à jour le 2025-10-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME