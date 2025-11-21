histoires d’HISTOIRE Les Rencontres Châteauneuf-de-Galaure
histoires d’HISTOIRE Les Rencontres
Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Proposer des conférences et des tables rondes par des universitaires qui savent mettre leur savoir à la portée de tous, mais aussi des rencontres avec des auteurs et autrices de fiction, de livres pour la jeunesse et de BD.
Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes histoiresdhistoire26@gmail.com
English :
Offering lectures and round-table discussions by academics who know how to make their knowledge accessible to all, as well as meetings with authors of fiction, children’s books and comics.
German :
Vorträge und Diskussionsrunden von Akademikern anbieten, die es verstehen, ihr Wissen für alle zugänglich zu machen, aber auch Treffen mit Autoren und Autorinnen von Belletristik, Jugendbüchern und Comics.
Italiano :
Conferenze e tavole rotonde di accademici che sanno come rendere le loro conoscenze accessibili a tutti, oltre a incontri con autori di narrativa, libri per bambini e fumetti.
Espanol :
Conferencias y mesas redondas a cargo de académicos que saben cómo poner sus conocimientos al alcance de todos, así como encuentros con autores de ficción, libros infantiles y cómics.
