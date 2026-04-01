Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour Lieu-dit Kerouspig Cavan

Cavan

Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour

Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du Son Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre de la programmation culturelle du Pays d’art et d’histoire.

Au travers de la voix d’une comédienne et d’un clarinettiste, Histoires d’ici relate sans nostalgie, de façon rythmée et vivante, l’héritage d’un territoire. Sous la forme d’une pièce radiophonique, Histoires d’ici raconte, en français et en breton, les histoires d’hier à partir de différentes voix d’aujourd’hui.

Par la Cie Marguerite.

A partir de 13 ans. .

Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du Son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64

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English :

L’événement Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour Cavan a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR