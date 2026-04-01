Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour rue du Pen Crec’h Penvénan
Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour rue du Pen Crec’h Penvénan dimanche 19 avril 2026.
Penvénan
Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour
rue du Pen Crec’h Le Logelloù Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Dans le cadre de la programmation culturelle du Pays d’art et d’histoire.
Au travers de la voix d’une comédienne et d’un clarinettiste, Histoires d’ici relate sans nostalgie, de façon rythmée et vivante, l’héritage d’un territoire. Sous la forme d’une pièce radiophonique, Histoires d’ici raconte, en français et en breton, les histoires d’hier à partir de différentes voix d’aujourd’hui.
Par la Cie Marguerite.
A partir de 13 ans. .
rue du Pen Crec’h Le Logelloù Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64
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English :
L’événement Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour Penvénan a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR
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