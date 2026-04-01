Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour rue du Pen Crec’h Penvénan

Penvénan

Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour

rue du Pen Crec’h Le Logelloù Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre de la programmation culturelle du Pays d’art et d’histoire.

Au travers de la voix d’une comédienne et d’un clarinettiste, Histoires d’ici relate sans nostalgie, de façon rythmée et vivante, l’héritage d’un territoire. Sous la forme d’une pièce radiophonique, Histoires d’ici raconte, en français et en breton, les histoires d’hier à partir de différentes voix d’aujourd’hui.

Par la Cie Marguerite.

A partir de 13 ans. .

rue du Pen Crec’h Le Logelloù Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64

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English :

L’événement Histoires d’ici | E-pad an deiz Durant le jour Penvénan a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR