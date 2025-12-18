Histoires d’ombres – Spectacle d’improvisation pour enfants Mystère Impro Club Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-28 10:30 – 11:30
Gratuit : non 8 € Tarif unique : 8 € Réservation : https://www.billetweb.fr/histoire-dombres En famille, Jeune Public
Un spectacle féerique mêlant théâtre d’ombres et d’improvisation. Votre conteur, Tok, improvise à partir des suggestions du public. Ce sont les enfants qui influent sur le cours des histoires pour créer une immersion totale et des souvenirs uniques. Vous ne savez pas ce que vous allez voir.Eux ne savent pas ce qu’ils vont jouer. Ouverture de la salle à 10h
Mystère Impro Club Nantes 44000
https://www.billetweb.fr/histoire-dombres
