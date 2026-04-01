Histoires Douces Bibliothèque Vasles Vasles
Histoires Douces Bibliothèque Vasles Vasles mardi 21 avril 2026.
Vasles
Histoires Douces
Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 11:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Un temps d ‘animation spécialement conçu pour les tout-petits et leurs accompagnateurs autour d’histoires, de comptines et de surprises.
Public 0-3 ans .
Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr
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English : Histoires Douces
L’événement Histoires Douces Vasles a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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