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Histoires Douces Bibliothèque Vasles Vasles

Histoires Douces Bibliothèque Vasles Vasles

Histoires Douces Bibliothèque Vasles Vasles mardi 21 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Vasles

Adresse : 7 Espace Agora

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Vasles

Histoires Douces

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 11:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Un temps d ‘animation spécialement conçu pour les tout-petits et leurs accompagnateurs autour d’histoires, de comptines et de surprises.

Public 0-3 ans   .

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38  bibliothequedevasles@orange.fr

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English : Histoires Douces

L’événement Histoires Douces Vasles a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine

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